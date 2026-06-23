La Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible, presidida por el diputado Germán Scolamieri, avanzó en el tratamiento de distintos proyectos que se encuentran en estudio y emitió despacho favorable a tres iniciativas vinculadas a la protección ambiental, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de Catamarca.

El primero de los proyectos, de autoría del diputado Germán Scolamieri, propone la creación del Sistema Provincial de Senderos, Turismo de Naturaleza y Conservación Ambiental de Catamarca, una herramienta destinada a promover el turismo sustentable, preservar el patrimonio natural y fortalecer la seguridad de quienes recorren los circuitos naturales de la provincia.

También obtuvo despacho favorable la iniciativa presentada por el diputado Armando López Rodríguez, que instituye el 5 de junio como Día Provincial del Inspector de Flora y Fauna, en reconocimiento a la labor que desarrollan estos agentes en la protección, conservación y monitoreo de los recursos naturales catamarqueños.

Además, la comisión acompañó el proyecto impulsado por la diputada Rocío Valentina Reynoso, que establece un régimen especial de protección y conservación del Cóndor Andino, con el objetivo de preservar una especie emblemática de la fauna sudamericana y fortalecer las acciones de monitoreo, rescate y protección de su hábitat.