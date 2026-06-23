En una jornada cargada de emoción y orgullo para la comunidad educativa capitalina, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, participó de la emotiva ceremonia de promesa de amor a la Bandera, protagonizada de forma exclusiva por los alumnos de las salas de 5 años pertenecientes a los tres establecimientos escolares que integran el Sistema Educativo Municipal (SEM).

El encuentro de la primera infancia, que tuvo lugar en las instalaciones de la Plaza 25 de Agosto, reunió a 150 niños y niñas de ambos turnos pedagógicos, constituyendo este acto protocolar la culminación de un intenso proceso de aprendizaje previo en las aulas sobre la importancia y el respeto hacia nuestros símbolos nacionales.

Al respecto, el director de Educación de la comuna, Néstor Toledo, destacó el inmenso valor de este compromiso cívico desde los primeros años de la infancia señalando que es fundamental que desde muy chicos los alumnos empiecen a respetar lo que representa la bandera nacional.

Asimismo, el funcionario explicó que el equipo docente viene trabajando fuertemente en la articulación de contenidos vinculados a las insignias patrias, por lo que este acto público viene a reflotar y poner en valor todo el desarrollo pedagógico que se ejecuta de manera coordinada dentro del sistema de enseñanza de la ciudad.

En ese mismo sentido, Toledo hizo hincapié en el entusiasmo manifestado por los estudiantes y remarcó la continuidad programática de estas actividades dentro del calendario escolar oficial, recordando que la semana pasada también se realizó con éxito la promesa de los chicos de 4º grado y la reafirmación de lealtad de los alumnos de 6º año, sumando más de 270 estudiantes en total en los niveles obligatorios.

El director concluyó expresando que se trata de un compromiso de gestión integral asumido por el sistema, siguiendo fielmente la línea de trabajo que marca de forma constante el intendente Saadi en torno al respeto absoluto hacia los símbolos patrios.

Acompañaron la ceremonia junto al intendente de la Capital, el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa; la secretaria de Educación y Cultura, Marquesa Blanco; y el secretario de Gobierno, Germán Kranevitter; además de concejales de los distintos circuitos, supervisores y autoridades escolares del municipio, quienes celebraron de forma conjunta con las familias de los pequeños este paso significativo en su formación ciudadana inicial.