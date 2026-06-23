El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte oficializó un nuevo informe de exportaciones en Catamarca correspondiente a mayo de 2026.

En este marco, las exportaciones catamarqueñas registraron un crecimiento récord durante mayo de 2026. En este sentido, y en base a datos del INDEC y organismos especializados, las ventas al exterior alcanzaron los 71,8 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 144,5% respecto de los 29,4 millones exportados en el mismo mes de 2025.

El acumulado de exportaciones entre enero y mayo de 2026 alcanzó los 321,4 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento del 104,8% respecto al mismo período de 2025.

Al igual que en mayo, las Manufacturas de Origen Industrial continúan siendo el principal sostén del comercio exterior catamarqueño, al representar el 95,26% del total exportado en lo que va del año.

Los datos reflejan el fuerte protagonismo que viene adquiriendo el sector industrial en la economía provincial y consolidan a Catamarca como una de las jurisdicciones con mayor crecimiento exportador del país durante 2026. De hecho, el crecimiento provincial superó ampliamente tanto al promedio argentino como al regional: mientras las exportaciones nacionales aumentaron un 34,4% y las del NOA un 32,5%, Catamarca logró expandir sus ventas externas un 144,5%.

La industria, motor del crecimiento

El desempeño estuvo impulsado principalmente por las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que concentraron el 94,1% de las exportaciones provinciales, con ventas por 67,6 millones de dólares.

En los subsiguientes puestos se ubicaron los Productos Primarios, con 2,7 millones de dólares (3,8%), y las Manufacturas de Origen Agropecuario, con 1,5 millones (2,1%). Durante mayo no se registraron exportaciones correspondientes al rubro Combustibles y Energía.

Las manufacturas industriales fueron las grandes protagonistas del crecimiento, al registrar una suba interanual del 177,8%, generando más de 43 millones de dólares adicionales respecto al mismo período del año pasado. En tanto, las manufacturas agropecuarias crecieron un 52,5%, mientras que los productos primarios mostraron una caída del 32,8%.