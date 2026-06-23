Bullrich, que es la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta, dejó trascender a través de distintos medios que su faltazo se debe a que a las 18 está prevista una reunión de labor parlamentaria de cara a la sesión del jueves. En esa sesión la oposición pretende avanzar con un proyecto para interpelar y eventualmente votar una moción de censura contra Adorni.

La semana pasada la exministra de Seguridad logró postergar hasta este jueves 25 la sesión. El jefe de Gabinete tenía previsto ir a dar su informe de gestión el 2 de julio, pero la intención de la oposición es que se presente ese día para ser interpelado.

Todo terminará de definirse en la reunión de labor parlamentaria, donde el jueves pasado Bullrich aceptó la interpretación opositora del artículo 101 de la Constitución Nacional, que es el que regula la interpelación y la moción de censura. Esa visión considera que no hace falta que el proyecto de interpelación cuente con dictamen de comisión ni contar con dos tercios de los votos para interpelar al jefe de Gabinete.

Sin embargo, luego el oficialismo cambió su postura y busca imponer que para tratar la interpelación sobre tablas se necesitan los votos de dos tercios del cuerpo, es decir 48 en caso de que estén todos presentes. Eso les permitiría bloquear la avanzada sobre Adorni.

Una reunión incómoda en la Rosada

El jefe de Gabinete convocó a los senadores libertarios en grupos de a cuatro durante toda la tarde para “explicarles” su situación y pedirles respaldo ante los intentos de removerlo.

Muchos de los senadores, en silencio, no se sienten cómodos con la convocatoria y no quieren prestarse para una foto con el jefe de los ministros en medio del escándalo por el crecimiento exponencial de su patrimonio.

Además de Bullrich, hay otros dos legisladores de los 21 que responden al oficialismo que ya confirmaron su ausencia: se trata del cordobés Luis Juez y el formoseño Francisco Paoltroni. El primero se excusó por una audiencia judicial en su provincia y el segundo se encuentra de viaje en Estados Unidos.

¿Habrá sesión en Diputados?

Para este martes fue convocada una sesión en la Cámara baja con la intención de avanzar en la interpelación de Adorni, pero el Gobierno logró un acuerdo con sus aliados que la dejó en la cuerda floja.

En concreto, el oficialismo, con la ayuda del PRO, la UCR y algunos gobernadores, hizo una convocatoria a la comisión de Asuntos Constitucionales para el 30 de junio para tratar las iniciativas que comprometen a Adorni. De esta forma conseguiría vaciar el quórum de la sesión especial convocada para hoy a las 14 por el peronismo, la izquierda y Provincias Unidas.

A pesar de la maniobra, los opositores sostienen la convocatoria aunque no se vislumbra que logren el número de 129 diputados para sesionar. Buscarán exponer a quienes se presten a darle una mano al Gobierno y a Adorni.