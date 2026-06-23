La Justicia catamarqueña confirmó que el próximo 24 de junio habrá jornadas de asueto en las jurisdicciones de Capital y Tinogasta. El cese de actividades se debe a las celebraciones en honor a San Juan Bautista, santo patrono de ambas comunidades.

Pausa legal: Además del asueto para el personal, se determinó la suspensión de los plazos procesales durante las 24 horas de esa jornada, lo que significa que no correrán los vencimientos de los trámites en curso.

Sustento oficial: Esta disposición quedó asentada de manera anticipada en la Acordada N° 4714, firmada por el tribunal el pasado 23 de octubre de 2024.