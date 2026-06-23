El intendente de Raúl Barot visitó las obras de refacción y puesta en valor que se ejecutan en el CAPS Barrio Obrero y en el Vacunatorio Central de Los Altos, con el objetivo de supervisar el avance de los trabajos y reafirmar el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura sanitaria del municipio.

Durante la recorrida, el jefe comunal destacó la importancia de estas intervenciones que permitirán optimizar la atención y brindar espacios más cómodos, seguros y funcionales para vecinos y trabajadores de la salud.

Las obras son ejecutadas mediante un convenio entre el Ministerio de Hacienda y Obra Pública de Catamarca y el Ministerio de Salud de Catamarca, mientras que el proyecto fue elaborado y coordinado por la Secretaría de Planificación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Los Altos.

Barot señaló que la inversión en infraestructura sanitaria es fundamental para continuar mejorando la calidad de los servicios de salud en la comunidad y garantizar mejores condiciones de atención para todos los vecinos.

«Seguimos gestionando y trabajando para que Los Altos cuente con espacios públicos y de salud cada vez más modernos y adecuados a las necesidades de nuestra gente», expresó el intendente durante la visita.

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