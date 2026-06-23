La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA puso en funcionamiento una nueva aula híbrida en el espacio de Posgrado, fortaleciendo las condiciones de enseñanza y ampliando las posibilidades de formación para estudiantes y docentes.

La incorporación de este nuevo espacio representa un importante avanceen materia de infraestructura y tecnología educativa, permitiendo el desarrollo simultáneo de actividades presenciales y virtuales.

La obra demandó una inversión de 25 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos propios generados por la actividad académica de la Facultad. Desde la unidad académica destacaron que este esfuerzo cobra especial relevancia en el contexto que atraviesan actualmente las universidades públicas, reafirmando el compromiso institucional con la calidad educativa.

Con esta incorporación, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración cuenta ya con tres aulas híbridas operativas, destinadas a fortalecer las propuestas de grado, posgrado y formación continua.

Desde la gestión de la Facultad señalaron que estas inversiones permiten consolidar espacios de aprendizaje más modernos, accesibles y conectados, favoreciendo nuevas modalidades de enseñanza y ampliando las oportunidades de formación para la comunidad universitaria.