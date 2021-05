Música

Ya empezó la cuenta regresiva para que los Twenty One Pilots revelen a sus fans su nuevo trabajo -sexto álbum de estudio de la banda- y para calmar las ansias, acaban de estrenar un adelanto llamado “Saturday”, que se suma a “Shy Away” y “Choker”.

“Trabajando duro en los ensayos. La transmisión en vivo es el 21 de mayo”, comunicó la banda en su cuenta de Instagram anunciando la fecha de lanzamiento de “Scaled And Icy”, disco que produjeron durante el confinamiento. Lo darán a conocer este viernes mediante una “experiencia inmersiva” en vivo para la que pueden comprarse entradas en el sitio oficial de la banda.

El nuevo sencillo ya está disponible en todas las plataformas y en él Tyler Joseph y Josh Dun invitan a contagiarse de su enérgico beat: “Bajá la velocidad el lunes / Ni un sonido el miércoles / Puede ponerse ruidoso el viernes / Pero el sábado, pintamos la ciudad”, reza la letra.

cløser and … closer to friday ψ new album and livestream • https://t.co/mj9xmJ6UaA pic.twitter.com/nE9zDAiGmy

— twenty one pilots (@twentyonepilots) May 19, 2021