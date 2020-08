Enumere marcas de móviles. Un, dos, tres… responda otra vez. En la mente brotan en primer término las cuatro grandes: Samsung, Huawei, Xiaomi y Apple (el orden en que se apunten depende de las preferencias de cada uno). Después se piensa en Oppo y Realme, cada vez más presentes en España. En este segundo nivel también aparecen ‘las de siempre’, es decir, LG, Sony, Motorola, Nokia y HTC, acompañadas de casos como los de OnePlus y TCL (esta última en paralelo propietaria de Alcatel, otra de las clásicas).

Tampoco pueden pasarse por alto aspectos como que el gigante Google también desarrolla sus propios smartphones (la serie Pixel), dinámica también articulada por fabricantes tecnológicos como Asus, o la creciente popularidad de las segundas marcas. Aquí figuran Redmi, POCO y, en la vertiente gaming, Black Shark (las tres de Xiaomi), y Honor (de Huawei).

Las anteriores son las que más suenan en España, si bien la lista resulta bastante más amplia si se atiende al recorrido y a la presencia en otros mercados o a ámbitos menos mediáticos como el de los dispositivos de perfil económico. En consonancia con la realidad del sector, la mayoría de las compañías señaladas a continuación son chinas.

Vivo

Vista del IQOO 5 Pro (IQOO)

Vivo tiene previsto desembarcar de modo oficial en España este 2020 (la coyuntura ha retrasado unos meses el plan inicial). Pertenece al conglomerado BBK Electronics, detrás de Oppo, Realme y OnePlus, de la misma matriz pero que operan con total independencia. Vivo, que tiene IQOO como segunda marca (con los IQOO 5 como nueva referencia), destaca por modelos como los de la serie X50 y los de la NEX.

ZTE

El anuncio de ZTE relativo al Axon 20 5G (ZTE)

Fundado en 1985, ZTE Corporation es un gigante casi desconocido por aquí con múltiples vertientes en el marco de las telecomunicaciones. Al igual que ocurre con Huawei, genera recelo en el Gobierno estadounidense. Más allá de dicha cuestión, ZTE, en cuyo cauce se encuentra también la marca Nubia, está de actualidad por ellanzamiento del Axon 20 5G, el primer móvil del mundo con la cámara frontal oculta bajo la pantalla, el próximo 1 de septiembre.

Meizu

Vista del Meizu 17 (Meizu)

Surgida en 2003 y con sede en Zhuhai, Meizu, en origen dedicada a los reproductores MP3, entró en el terreno de los smartphones en 2008. En España no ha experimentado la línea ascendente de varios de sus competidores, al contrario. En 2019 arriesgó con el Meizu Zero, modelo sin puertos ni botones que no llegó a hacerse realidad por falta de financiación. En China, el foco reciente en torno a la marca ha residido en el Meizu 17 y en su versión Pro.

TECNO Mobile

Vista del TECNO Camon 15 Premier (TECNO)

Transsion Holdings, con su sede central en Shenzhen, tiene una posición de liderazgo en el continente africano a través de TECNO Mobile, alcance complementado con la aportación de otras dos marcas, itel e Infinix. Respecto a la primera, una de sus últimas novedades ha sido el Camon 15 Premier, con cuatro cámaras, la principal de 64 MP.

Y además…

Asimismo, cabe mencionar marcas como la alemana Gigaset (la antigua Siemens), la francesa Wiko, la estadounidense BLU, Ulefone, Oukitel, Cubot, Elephone, Blackview, Cat (perteneciente al británico Bullitt Group), Umidigi, Doogee… Varias de estas compañías se asocian a la vertiente de los ultrarresistentes, a la de perfil económico, o a ambas.

