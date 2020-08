Ayer, el Ejecutivo provincial informó que decidió avanzar en la completa restricción de

circulación desde las 00.30 hasta las 7 horas de mañana martes 25 de agosto. La

determinación obedece a la gran cantidad de fiestas realizadas durante el último fin

de semana en distintos puntos del territorio provincial.

Esta restricción funcionará en forma diaria desde las 00.30 hasta las 7 am de cada

día y alcanzará a todas las personas en el territorio provincial, exceptuando a quienes

estén habilitados para trabajar en ese horario y dispongan de un permiso para

hacerlo.

Ante la situación epidemiológica que atraviesa la región, se endurecen las medidas

para evitar la realización de encuentros en los que participen cantidades significativas

de personas, en donde se propician acciones que pueden incrementar el nivel de

contagio.

Al respecto, autoridades gubernamentales señalaron: “Para tomar esta decisión se

han analizado tres variables fundamentales: en primer lugar, la situación

epidemiológica regional; en segundo lugar, la necesidad de que personas que

ejecutan tareas esenciales como transporte de mercadería, fármacos o combustible

entren a la provincia; y en tercer lugar, la profusa realización de reuniones sociales

con multitudes, especialmente de fiestas con menores. Apelamos a la

responsabilidad de los padres para controlar a sus hijas e hijas en una situación

realmente alarmante a nivel regional. La pandemia no ha terminado y todavía

debemos ceñirnos a todas las medidas de prevención”.

Durante el fin de semana se registraron varios eventos privados en diferentes

jurisdicciones de la provincia, por denuncias de vecinos tuvo que intervenir la Policía.

En los encuentros, generalmente en espacios cerrados, compartir vajilla, no

mantener el distanciamiento y quitarse el barbijo para dialogar, son acciones que

aumentan considerablemente las posibilidades de contagio de coronavirus.

