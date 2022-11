Música

El rapero estadounidense no para de burlarse de la reina del pop.

El año pasado, 50 Cent respondió a una serie de imágenes en Instagram en las que describía a la cantante como “disparada”, y decía cosas como “si no levanta su viejo culo…”

En junio de este año, el rapero volvió a arremeter contra Madonna, luego de que esta compartiera fotos ‘subidas de tono’ en Instagram. El rapero publicó una imagen con la leyenda: “Espero que no haya hecho que sus hijos se hagan esta foto. LOL a los 63 que alguien le diga que se calme por favor”.

Ahora, 50 Cent parece haber reavivado su disputa con la cantante después de que Madonna publicara un video en TikTok en el que hace la sincronización labial de ‘Vent’ de Baby Keem.

El rapero volvió a publicar una captura de pantalla del video con el texto “Madonna usando la música de rap para tener influencia en TikTok es patético y realmente perturba mi espíritu“, subtituló su post de Instagram: “¡Les dije que grand ma estaba en la mierda! como una virgen a los 64 años. LOL”.

En una historia de Instagram que parecía ser una respuesta al rapero, Madonna compartió una foto de sí misma acompañada del texto “deja de intimidar a Madonna por disfrutar de su vida”.

El año pasado, Madonna respondió a la disputa anterior dirigiéndose al rapero personalmente: “Supongo que tu nueva carrera es llamar la atención mientras intentas humillar a los demás“, le respondió en Instagram. “La opción menos elevada que podrías hacer como artista o como adulto. Solo estás celoso de que no te verás tan bien como yo ni te divertirás tanto cuando tengas mi edad!”

El rapero se disculpó entonces por sus comentarios en un tuit ya borrado, diciendo: “Lo siento, no era mi intención herir tus sentimientos. No me beneficio de esto de ninguna manera. Dije lo que pensé cuando vi la foto por donde la había visto antes, espero que aceptes mis disculpas”.

Más tarde, Madonna devolvió el golpe a 50 Cent por su “falsa disculpa”, añadiendo que era una “mierda” y que “no era válida”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –