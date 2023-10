Música

La banda inglesa publicó el vídeo donde muestra a la oscarizada actriz leyendo directamente a cámara su propia interpretación de la canción.

“C’est La Vie” fue durante mucho tiempo el principal sospechoso de ser nuestro primer single en 7 años , nos pareció justo pedir a la realeza que nos leyera la letra, sin ni siquiera haber escuchado el tema…”, declaró la banda de ska-pop en un comunicado.

“Life begins at five to eight / No time to waste it will not wait,” (La vida empieza a las ocho menos cinco / No hay tiempo que perder, no esperará) arranca la letra de la canción que se estrenó hoy en todas las plataformas digitales.