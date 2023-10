Sin muchas propuestas y con idas y vueltas finalizó el debate presidencial

Por su parte, la candidata Patricia Bullrich aseguró que tiene «lo que hay que tener para gobernar el país» y aseguró que «el kirchnerismo nos deja una Argentina arrasada, caótica, por eso los argentinos necesitamos un cambio». «La pregunta es quién puede hacer este cambio» y cuestionó que «Massa es presidente en funciones y su gestión es un desastre». También apuntó a Milei, al señalar que «está solo, por eso tranza con lo peor del sindicalismo mafioso», en alusión a Luis Barrionuevo.

El candidato de La Libertad Avanza propuso “una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, simplificar el sistema tributario, privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado y cerrar el Banco Central”, entre otras medidas económicas. “Argentina está en decadencia, si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo, estamos camino a la peor crisis argentina”, dijo Javier Milei al hablar en el debate presidencial sobre el eje economía.

Además, Milei señaló que Juntos por el Cambio es “parte del fracaso” y, al contestar una pregunta de la postulante Patricia Bullrich, señaló que “(Luis) Barrionuevo es casta y vos sos más casta que él”.

“No fueron 30 mil”

El candidato presidencial Javier Milei negó ayer la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura y aseguró que fueron 8753. «Y tampoco estamos de acuerdo con el curro de los derechos humanos, que los usaron para hacer negocios… o no recuerdan algo así como Sueños Compartidos o la Universidad de Plaza de Mayo», enfatizó Milei. En tanto, al hablar de sus contrincantes, sostuvo: «Ustedes sigan revisando la historia, que nosotros nos vamos a dedicar a gobernar”. Tras su análisis, Sergio Massa y Myriam Bregmann salieron al cruce.

El Papa Francisco

Los candidatos presidenciales Sergio Massa y Javier Milei se cruzaron por el Papa Francisco, cuando el representante de Unión por la Patria le reclamó a Milei que se disculpara con el Santo Padre por sus dichos de tiempo atrás. En la ronda de preguntas cara a cara, el ministro de Economía le reclamó a Milei por el Papa: «Pedile perdón».

«Yo había pedido perdón por eso y no tengo problemas en pedir perdón si me equivoco», dijo Milei, que tiempo atrás había dicho que Francisco era un enviado del maligno en la tierra. Al responder a Massa, afirmó: «Y dije que si el Papa quería venir, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado sino como líder de la Iglesia católica».

«Dejá de chicanear, dedicate a bajar la inflación y terminá tu gobierno de manera decorosa», agregó Milei en referencia a Massa.

Vouchers

Massa y Bullrich apuntaron contra Milei por su propuesta de «privatizar» la educación a través del sistema de vouchers y advirtieron que el Estado debe garantizar «igualdad de oportunidades» en esa área. Massa señaló que la educación debe ser un «derecho para todos y todas, pública y gratuita». Por su parte, Bullrich disparó: «No te importa la educación; andá con el voucher a la puna, donde hay una sola escuela; no conocés Argentina, planteás un modelo para la ciudad (de Buenos Aires) y el país es más que la Ciudad».

“Gatito mimoso”

La candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman transitó el debate con firmeza y disparó chicanas a todos sus contrincantes por igual.

«Milei llega hasta acá hablando contra ‘la casta’, pero es un empleado de los grandes empresarios. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico». Fue una de las frases más fuertes que lanzó la legisladora nacional y que, según admitió al término del debate, no esperaba que tuviera la inmediata repercusión en redes sociales que la hizo convertir en TT en Twitter.