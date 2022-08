El reconocido dirigente peronista Edgardo Macedo que hasta ayer fue apoderado del partido justicialista renunció como tal por el enojo, la bronca y la indignación que tuvo al enterarse que en la sede del partido contrataron a Alfredo Borgioli, esposo de Petu Castillo y yerno del verdugo del peronismo Oscar Castillo.

Ni la sede del partido justicialista se salva de que algunos pícaros hagan negocios pisoteando la historia de un partido que durante 20 años soporto los peores atropellos del castillismo con la utilización del poder político, económico y el judicial para someter a todos aquellos que osaran oponerse a la claudicar y vergonzante gestión del otrora FCyS.

No solo se tuvo que soportar la designación de Petu Castillo como escribana de Capresca o que Borgioli ofreciera y vendiera los locales en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho sino que sin más vueltas ahora lo contratan para que de servicios en la sede del PJ.

Podría parecer una pesadilla contada por algún hartante memorioso de la historia, pero no, es la verdad más clara, absoluta y contundente; los Castillos se meten hasta en la sede y la casa del peronismo sin siquiera ponerse colorados.

Solo falta que Oscar asuma como Ministro de Gobierno y cartón lleno, hoy al parecer Castillo, su familia y amigos gozan de más privilegios que cualquier peronista.

El hartazgo y enojo de Macedo se rebalso cuando se entero de pura casualidad quien habría brindado el servicio de sonido y pantalla en el acto de Güemes 560 por el aniversario del fallecimiento de Eva Perón y cuando le dijeron Borgioli pego el grito en el cielo.

El planteo de Macedo lo hizo en el grupo del partido y ahí se notó claramente el enojo y bronca de Macedo al afirmar sobre el comentario de un integrante del grupo que hablo de lo lindo del acto y del hermoso día que pasaron «para Alfredo Borgioli , marido de Petu Castillo , también fue un buen día …el PJ contrató los servicios de Fusionled , la empresa de Borgioli . Una vergüenza. Una afrenta a Evita …».

La que trato de poner paños fríos fue la ex gobernadora y actual senadora Nacional Lucia Corpacci «Edgardo querido…entiendo tu enojo pero estoy segura que no fue elegido por ser el esposo de la Petu…seguramente hay otra gente que presta servicio y contratemos a ellos…nadie quiso ofender, me consta que todos y todas pusieron lo mejor para ese acto que salió hermoso y fue la oportunidad para reunirnos».

La respuesta clara y contundente no tardo en llegar de Macedo «no Lucía , los que deciden y/o contratan estos servicios en el PJ no son ningunos ignotos ni desinformados dirigentes que no conocen quien es quien en Catamarca , máxime después de que Petu Castillo , fue designada escribana de Capresca . Son detalles o situaciones que no pueden suceder , resultante indignante que quienes fueron participes directos de la dictadura , y personeros del frente cívico, que durante 20 años los peronistas tuvimos que soportar , hoy resulten beneficiarios o sean elegidos para que contratar sus servicios para realizarlos en el ámbito más exclusivo que tenemos los peronistas que es la sede del Partido Justicialista . No es mi ánimo entrar en polémicas ni discusiones, sino señalar un hecho que nunca más debe suceder».

Durante todo el día muchos dirigentes y funcionarios expresaron su solidaridad en las redes sociales con Edgardo Macedo, es que más allá de las diferencias que pudieran tener absolutamente todos reconocen y valoran el trabajo que durante décadas llevó a cabo con mucha vehemencia y sentido de pertenencia, nadie conoce como él ese trabajo y sin ninguna duda que se pierde el partido un gran baluarte peronista.

En definitiva, el peronismo viene sufriendo un bastardeo y desprecio incomprensible y hoy un importante dirigente peronista se animo a dar el portazo mientras otros especulan por cuidar el conchavo que tienen ellos y algunos de sus familias. Esta claro que hay que poner un coto a este avallasamiento político e ideológico en el único lugar que está reservado sólo al peronismo.

Esta claro que Macedo es imprescindible en su trabajo porque lo conoce como nadie y con su salida queda huérfana un área importantísima. Por lo que pudimos averiguar hay preocupación en las principales autoridades partidarias sobre todo de la presidenta del PJ Lucia Corpacci.

Fuente: Primeras Lineas.com.ar

Fuente: El Chasqui Digital