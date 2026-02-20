Sebastián Nóblega y María Fernanda Ávila y Fernando Monguillot dieron quorum y permitieron el comienzo de la sesión.

Los tres diputados catamarqueños fueron determinantes para que el oficialismo nacional consiguiera el quorum y pudiera comenzar la sesión en la que se tratará el proyecto de reforma laboral.

En un horario tardío, con el fin de asegurarse la llegada de los legisladores, producto de la afectación en los medios de transporte por la huelga, la reunión se inició a las 14.14 con la presencia de 130 diputados, cuando el quórum exigido es de 127 legisladores en sus bancas.

A los miembros de La Libertad Avanza se sumaron los del Pro, la UCR, el MID y Por Santa Cruz y los bloques que representan a los gobernadores de Salta, Misiones (Innovación Federal), Tucumán (Independencia), San Juan (Producción y Trabajo) y Catamarca (Elijo Catamarca).

La sesión arrancó con un clima caldeado, con UP quejándose por la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria respecto al debate y la votación a mano alzada que se realizó para aprobarlo. Los legisladores se pararon de sus bancas a protestar con aplausos y algunos increparon a Martín Menem en el estrado.

El proyecto de Reforma Laboral, que el Gobierno busca se sancione definitivamente antes que el presidente Javier Milei asista al Congreso el domingo 1ro. de marzo, tuvo media sanción del Senado hace una semana atrás. Este miércoles, apenas un día antes, recibió dictamen en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda, donde se confirmó la eliminación del artículo 44 sobre licencias por enfermedades, tema que despertó fuerte rechazo -incluido el de aliados- durante el fin de semana largo y el Gobierno anunció que lo quitaría.

Fue la única modificación que se hizo respecto de la redacción que salió del Senado, pero, tan solo por ese cambio, el proyecto deberá volver a la Cámara alta para su sanción definitiva.

Con ese objetivo, el Senado ya convocó a un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para este viernes a las 10 de la mañana, cosa que generó la indignación del bloque UP en Diputados.