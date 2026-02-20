El intendente Raúl Barot recorrió las obras de mantenimiento y refacción integral que se ejecutan en la Escuela N° 274 de Alijilán, en trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda y Obras Civiles y el Ministerio de Educación de la Provincia.

Las tareas forman parte de un plan articulado con el Gobierno provincial para mejorar la infraestructura escolar y garantizar espacios seguros y adecuados para los estudiantes.

“Vamos a seguir trabajando para asegurar una educación de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestra jurisdicción”, destacó el jefe comunal.

