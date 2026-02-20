El gobernador Raúl Jalil participará de la 35° Feria de la Puna 2026, que se desarrollará entre el 26 y 28 de febrero, en la Villa de Antofagasta de la Sierra, cabecera del departamento más extenso de Catamarca.

La presencia del mandatario provincial en este evento cultural se confirmó este jueves, en una reunión que mantuvo junto al secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón, y el intendente de Antofagasta, Mario Cusipuma.

Además, durante su estadía en el departamento del oeste catamarqueño, el Gobernador procederá a la entrega del decreto con la resolución correspondiente a la personería jurídica de la flamante Cámara de Proveedores Mineros de Antofagasta de la Sierra.

El intendente Cusipuma resaltó la importancia de la feria para la identidad cultural y el trabajo conjunto con el sector productivo y minero, destacando también la esencia de este encuentro cultural y productivo y el valor que representa para la cultura de las comunidades puneñas. “La idea es mostrar al mundo lo que es Antofagasta de la Sierra, cómo somos y lo que tenemos, siempre con el permiso de la Pachamama. Será un honor contar con la participación del señor Gobernador en la apertura del evento”, explicó el jefe comunal al tiempo que resaltó la importancia de la personería jurídica para la entidad que nuclea a la mayoría de los proveedores mineros de esa jurisdicción provincial.

Tal como sucede en cada edición, para este año se espera el encuentro de productores y artesanos de la Puna, integrantes de las distintas comunidades puneñas, quienes desplegarán diferentes muestras y concursos de camélidos, muestras artesanales y trabajos textiles realizados con fibras de llama, oveja y vicuña, que son reconocidos a nivel mundial por su exquisita calidad y técnicas ancestrales.