El Gobierno de Catamarca y la empresa minera Galan Litio rubricaron el convenio de financiamiento para avanzar en la construcción y pavimentación del primer tramo de la Ruta Provincial N°43, en el departamento Antofagasta de la Sierra, una obra estratégica para la conectividad y la actividad productiva y minera en la Puna catamarqueña.

El acuerdo involucra al Ministerio de Hacienda y Obra Pública, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y el Fideicomiso Fondo Fiduciario de Regalías Mineras (FFRM), y establece que la compañía realizará un aporte voluntario y excepcional de 250.000 dólares destinado exclusivamente a financiar parte de los trabajos entre Antofagasta de la Sierra y el límite con Salta. Durante la firma estuvieron presentes el gobernador Raúl Jalil; el vicegobernador Rubén Dusso; los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; y el director general de Galan Litio, Juan Pablo Vargas de la Vega.

La obra tiene como objetivo la construcción de la obra básica y la pavimentación en el tramo inicial de 60,3 kilómetros, considerado clave para mejorar la logística minera, la seguridad vial y la integración territorial de la región.

Según el convenio, el aporte de Galan se canalizará a través del FFRM (fundamentado en el artículo 3.1 del contrato de fideicomiso minero que prevé el aporte extraordinario de las empresas de desarrollo minero para la ejecución de obra pública en zonas de yacimientos) y se aplicará al pago de certificados de avance de obra, bajo supervisión de la DPV como organismo comitente. La empresa realizará el desembolso en un único pago dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma, en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde el Gobierno provincial destacaron que el esquema de financiamiento mixto -con participación del sector minero que utiliza la traza- permite acelerar la mejora de una ruta estratégica para el desarrollo de la actividad y de las comunidades de la Puna, reduciendo costos logísticos y fortaleciendo la infraestructura regional.