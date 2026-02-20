El Colegio de Abogados de Catamarca suscribió un convenio de colaboración institucional con la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT), con el objetivo de facilitar a los matriculados el acceso a herramientas digitales vinculadas a trámites y consultas en materia inmobiliaria, catastral y tributaria.

El acuerdo se inscribe en el proceso de transformación digital que viene desarrollando la Agencia, permitiendo la realización de consultas remotas y el acceso a servicios en línea, siempre que se acredite interés legítimo. La iniciativa apunta a fortalecer el ejercicio profesional mediante mayor celeridad, previsibilidad y seguridad jurídica.

Podrán acceder al sistema los colegiados con matrícula activa y al día. La clave personal será otorgada por ARCAT, previa intervención institucional del Colegio y la suscripción de un acta de compromiso y confidencialidad respecto de la información suministrada. Este esquema establece un marco claro de responsabilidad profesional y resguardo de datos sensibles.

La firma fue encabezada por el Presidente del Colegio de Abogados, Dr. Rafael Santa Cruz, y el Director Ejecutivo de ARCAT, Ing. Pedro Monferrán. Acompañaron el acto la Vicepresidenta de la institución, Dra. Susana Saadi; el Tesorero, Dr. Marcos Herrera Basualdo; y el Dr. Agustín Guzmán, en representación del organismo provincial.

Durante el acto, el Dr. Santa Cruz destacó la relevancia institucional del acuerdo y afirmó: “Este convenio marca un antes y un después en la práctica cotidiana de la abogacía. Nos permite acceder a información pertinente, dentro de un marco de responsabilidad profesional, especialmente en cuestiones inmobiliarias, catastrales y tributarias, aportando mayor seguridad jurídica y agilidad al trabajo de nuestros matriculados”.

Este convenio se inscribe en la línea de gestión que el Colegio viene sosteniendo en los últimos años, orientada a la modernización institucional, la ampliación de servicios para los matriculados y el fortalecimiento del vínculo con organismos del Estado, consolidando una agenda de trabajo continuo en beneficio de la abogacía catamarqueña.