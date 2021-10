Música

Se llama “Troubles A’ Comin” y formará parte de la reedición de “Tattoo You”.

Este año se cumplen 40 años del lanzamiento de “Tattoo You”, y los Rolling Stones han anunciado su reedición. Pero lo que nadie se esperaba era que estrenaran un tema inédito para el disco, y así fue: sorprendieron a sus seguidores con “Troubles A ‘Comin”.

La semana pasada, también estrenaron la inédita “Living in the Heart of Love” cuyo clip es un homenaje a Charlie Watts, que murió a los 80 años el pasado 26 de agosto.

“Troubles A ‘Comin” es un cover de la banda The Chi-Lites, un grupo de R&B que se formó en 1959 en Chicago. Alcanzaron la fama en los ‘70 y lograron tener 11 éxitos entre los primeros lugares de las listas más importantes de la industria.

La esperada reedición de este disco verá la luz el 22 de octubre y estará compuesto por canciones icónicas como “Waiting on a Friend”, “My litttle T&A” y “Worried About You”.

Además del álbum original remasterizado, tendrá un total de nueve canciones inéditas a las que Mick Jagger y Ronnie Wood le agregaron un par de faltantes. A eso se le sumará el recital “Still Life: Wembley Stadium 1982”, en el que el grupo presentó los nuevos temas y varios de sus éxitos.

Rose Bouzon