Música

Entre los artistas y banda versionadas se encuentran Neil Young, PJ Harvey, Cat Power y Bob Dylan. Conocé más sobre este disco a continuación.

Dave Gahan acaba de anunciar el nuevo proyecto en el que estuvo trabajando: se trata de un álbum de covers al que llamó “Imposter” -“Impostor”, en inglés-.

Pero no está solo: los Soulsavers lo acompañan a recrear un puñado de canciones que lo atravesaron y lo apasionan. Este es el tracklist del disco:

01. The Dark End Of The Street

02. Strange Religion

03. Lilac Wine

04. I Held My Baby Last Night

05. A Man Needs A Maid

06. Metal Heart

07. Shut Me Down

08. Where My Love Lies Asleep

09. Smile

10. The Desperate Kingdom Of Love

11. Not Dark Yet

12. Always On My Mind

Entre los artistas y bandas elegidos para versionar, encontramos a Neil Young, PJ Harvey, Cat Power y Bob Dylan.

El anuncio también vino acompañado por una fecha de lanzamiento: será el 12 de noviembre. Además, este viernes saldrá a la luz el track #6, “Metal Heart”, de Cat Power como single adelanto.

“Cuando escucho las voces y las canciones de otras personas -sobre todo la forma en la que las cantan e interpretan la letra- me siento en casa. Me identifico con eso. Me reconforta más que cualquier cosa. No hay un solo cantante en el disco que no me haya emocionado“, contó Gahan en una entrevista con NME.

Y agregó: “Sé que hicimos algo especial, y espero que otra gente lo sienta y los lleve en un pequeño viaje, especialmente a la gente que ama la música y lo ha hecho por años”.

Rose Bouzon