Llegadas estas fechas, todos pensamos en los regalos que nos gustaría recibir debajo del árbol y la tecnología protagoniza gran parte de esas wish lists. De hecho, hay quienes descuentan los días que quedan hasta estas celebraciones con un calendario de Adviento techie. Si tienes que regalar a este tipo de personas, sabes que los gadgets más novedosos y cualquier dispositivo electrónico es todo un acierto. La categoría de wearables es una de las más demandadas ya que cumple con las premisas de algo tecnológico que, encima, se puede ‘llevar’ con cualquier look y nos ofrecen prestaciones muy útiles. Así, los smartwatches son uno de los productos más vendidos en esta época del año, puesto que han sabido ganarse el corazón de los usuarios (deportistas y no) con sus características.

Pero si hablamos de wearables, el número uno del pódium de productos más deseados lo ocupan los auriculares inalámbricos, unos dispositivos que, en variedad de versiones y modelos, nos permiten liberarnos, por fin, de los molestos cables. Por ello, se han convertido en todo un regalazo en fechas tan señaladas como las que nos encontramos y más si optamos por modelos de marcas como Huawei. Eso sí, los populares FreeBuds suelen requerir cierta inversión, a no ser que aproveches esta oferta de Fnac, dentro de su campaña navideña: de costar casi 200 euros, ahora apenas te costarán poco más de 62, con lo que te ahorras 136 euros en su compra. ¿No te parece un detallazo?

Estos auriculares tienen 40 horas de autonomía. Fnac

Por qué estos son los cascos que estabas buscando

Además de decir adiós a los molestos cables que tantos problemas (¡y nudos!) nos han dado a lo largo de los años, los Freebuds Lite de Huawei tienen todas las prestaciones que se pueden esperar de un modelo de estas características y precio (sin tener en cuenta la rebaja). Así, cuentan con tecnología de emparejamiento vía bluetooth que permite conectar con rapidez y facilidad con el gadget que queramos, bien sea para escuchar música, ver contenidos en streaming o hacer llamadas; con sensores infrarrojos, para (des)conectarse automáticamente cuando están en contacto con nuestros oídos; o con un ajuste de ecualización para obtener agudos nítidos, altos naturales y bajos profundos.

Pero, aún hay más: con solo seis gramos y resistencia a la humedad, estos pequeños auriculares bluetooth proporcionan hasta 40 horas de autonomía, a la que se suman 10 extra si llevamos el estuche de carga cerca. ¿Se puede pedir más?

