Música

Mientras te preocupabas por la pandemia o cuestiones políticas, Britney Spears estaba trabajando duro y, digamos, para todos nosotros descubriendo cómo recuperar los años noventa…

Y traer de vuelta los años 90 es lo que hizo hoy al lanzar su nuevo single “Matches”, ¡un tema con los Backstreet Boys!

“¡¡¡¡“ Matches ”🔥 con mis amigos @backstreetboys ya está disponible !!!!”, tuiteó Britney emocionada. Y eso no es todo. También lanzó una nueva edición de lujo de su álbum Glory del 2016. “¡¡¡Estoy tan emocionado de escuchar lo que piensas sobre nuestra canción juntos 🙊 !!!! ¡Ahora también puedes escuchar Glory Deluxe en todas partes! “

La última edición de lujo de Glory contiene “Matches”, cuatro remixes separados de su canción “Mood Ring”, entre otras canciones.

“Matches” 🔥 featuring my friends @backstreetboys is out now !!!! I’m so excited to hear what you think about our song together 🙊 !!!! You can also listen to Glory Deluxe everywhere now !!!! https://t.co/XGUlxHtdN6https://t.co/IuBZXNzcX1 pic.twitter.com/fsbDPPN0EC

— Britney Spears (@britneyspears) December 11, 2020