El tiempo vuela, aspecto que en el mundo smartphone se refleja en la rapidez con la que se suceden los ciclos dedicados a los móviles de referencia de los fabricantes. En el horizonte relativo a Samsung se vislumbra ya la serie S21, cuya llegada está más cerca de lo que parece, ya que todo apunta a que tendrá lugar en enero. Los plazos y las filtraciones que han surgido estas semanas invitan a hacer un repaso al respecto.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra 👀 Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021 Launch: January 29, 2021 Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

Jon Prosser, conocido filtrador que no solo se detiene en el universo Apple, ha asegurado en Twitter que el Galaxy Unpacked protagonizado por los S21 se celebrará el próximo 14 de enero. Esa misma fecha comenzarían las reservas y saldrían a la venta el día 29. Prosser habla del Galaxy S21, el S21+ y el S21 Ultra, por lo que se mantendría el triplete de modelos, y menciona también sus colores: negro, blanco, gris, plateado, morado y rosa.

De lo señalado por Prosser se infiere que al final se denominarán S21 en vez de S30. No obstante, al no haber confirmación, aún no se descarta esa posibilidad. Cabe recordar que la compañía pasó de los S10 a los S20.

El protagonismo en las filtraciones recae en el S21/S30 Ultra, del que Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) publicó en Twitter y en Voice unos renders de cómo luciría, diseños centrados sobre todo en el sistema de cámaras. Los primeros exhibían cuatro sensores, y días después, a raíz de las novedades de las que se hizo eco, llevó a cabo una actualización que contemplaba un quinto sensor (cuatro cámaras + un sensor no especificado). En ambas tandas de renders el sensor frontal figura perforado en la parte superior central.

Una pantalla Amoled de 6,8 pulgadas

Según el leaker Ishan Argawal, el S21 Ultra se caracterizaría por una pantalla Dynamic Amoled 2X de 6,8 pulgadas, una cámara principal de 108 megapíxeles, una frontal para selfis de 40 MP y una batería de 5.000 mAh.

Asimismo, se rumorea que integrará, según mercados, el procesador Snapdragon 875 o el Exynos 2100, y que la tasa de refresco del panel será de 120 ó 144 Hz. La carga rápida rondaría los 60W.

El Samsung Galaxy S20, el S20+ y el S20 Ultra, fuera de foco tras los lanzamientos de los últimos meses, se presentaron en febrero y desembarcaron en el mercado en marzo. La familia se completó en octubre con el S20 FE (Fan Edition), móvil concebido para ofrecer las prestaciones más atractivas de sus hermanos dentro de un perfil más económico.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.