Una madrugada convulsionada por las corridas, las pedradas y los disparos disuasivos que debió realizar la policía ante un dantesco desorden, vivieron ayer los vecinos del barrio 17 Viviendas, en Banda de Varela. La causa, el enfrentamiento entre dos “bandos”. El saldo, dos hermanos adolescentes de 15 y 17 años internados con lesiones múltiples y otras siete personas detenidas. Además, dos automóviles fueron destruidos a pedradas, al igual que una motocicleta en la que circulaba, aparentemente, la madre de los adolescentes heridos, a quien también habrían agredido en la vía pública. Con un arma blanca, según la información judicial a la que accedió este diario, que fue secuestrada en el lugar, los violentos destruyeron el tanque de combustible a puñaladas.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por LA UNIÓN informaron que a las 4.30 aproximadamente, reiterados llamados al Comando Radioeléctrico alertaron que en el barrio antes mencionado, más precisamente a la altura de la casa n° 6, se estaba produciendo un desroden de magnitud y habían dos personas tendidas en el asfalto.

Al arribar, los efectivos de la Comisaría Tercera, conjuntamente a sus pares del grupo especial, intervinieron para controlar a los desordenados, logrando el arresto de varios jóvenes de apellidos Avellaneda (20), Reales (40), dos mujeres de apellidos Elizondo de (39) y 46 años; y de dos hombres de apellidos Barrios de 19 y 55 años, ninguno de ellos con domicilio en dicho barrio. Asimismo, encontraron tendidos en el suelo a dos adolescentes de 17 y 15 años, quienes estaban junto a su padre, N.C.R., los cuales presentaban lesiones de consideración a simple vista, por lo que los efectivos solicitaron con urgencia la presencia del SAME. Sin embargo, y ante la demora de la ambulancia, la policía trasladó en el móvil al mayor de los heridos, en tanto su hermano fue llevado por su padre en el auto particular a Hospital San Juan Bautista. Actualmente, ambos permanecen internados con lesiones de consideración ya que habían sido atacados con elementos contundentes y punzocortantes.

Por la magnitud del desorden y los daños en la propiedad, la Policía junto a la Judicial N° 3 y los peritos trabajaron hasta cerca del mediodía en el lugar del hecho. En cuanto al móvil del desorden, no se conoció aún oficialmente.

