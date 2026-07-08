La Secretaría de Transporte de la Provincia secuestró este martes un vehículo que realizaba transporte de pasajeros sin la habilitación correspondiente, durante un operativo de control efectuado en la Terminal de Ómnibus de Catamarca.

Según consta en actas, el procedimiento se llevó a cabo a las 11:21 en la Terminal de Ómnibus. La unidad, un Volvo dominio AE763AS, perteneciente a la empresa San José Obrero SRL, prestaba un servicio interurbano.

De acuerdo con el acta, el vehículo fue secuestrado por no encontrarse autorizado por la Secretaría de Transporte para realizar el servicio de transporte de pasajeros, motivo por el cual quedó retenido en la Terminal de Ómnibus de la Capital.

Desde el organismo recordaron que estos controles tienen como objetivo garantizar que los servicios de transporte de pasajeros se presten conforme a la normativa vigente, priorizando la seguridad de los usuarios y la competencia leal entre los prestadores habilitados.