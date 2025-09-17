En la recta final de obra, el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Barrio Obrero comienza a tomar forma como un espacio moderno y funcional, pensado para el encuentro de los vecinos. Contará con una cocina comunitaria y un amplio salón destinado a actividades sociales, culturales y comunitarias.

El intendente Raúl Barot destacó:
«Estamos concretando obras que transforman la vida de nuestra gente. Este SUM será un punto de encuentro para las familias de Barrio Obrero y de toda la comunidad. Desde el Municipio venimos trabajando sin descanso en infraestructura, porque sabemos que cada obra significa crecimiento y progreso para Los Altos. Nuestro compromiso es seguir construyendo una jurisdicción que brinde mejores servicios, más oportunidades y espacios de integración para todos».

Catamarca Provincia
