El Ministerio de Desarrollo Social, la Municipalidad de la Capital y AGAP invitan a la Gran Fiesta del Adulto Mayor, un espacio de encuentro y celebración pensado especialmente para quienes con su experiencia y trayectoria enriquecen nuestra comunidad.

La jornada se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, de 15 a 20 horas, en el Predio Ferial, donde los adultos mayores podrán disfrutar de una tarde llena de alegría, música y actividades especiales.

El evento contará con la participación artística de Fede Pacheco, Nico Reyna, La Tríada, la Banda de Música de la Policía, Los Iracundos, entre otros espectáculos en vivo que harán de esta celebración un verdadero agasajo.