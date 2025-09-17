La medida obedece a una disposición del Gobierno nacional respecto de que los clubes deberán revalidar su inscripción para mantener la tarifa diferencial de luz y gas, en el marco de una reestructuración de los subsidios energéticos.

EC SAPEM informa que con fecha 08/09/2025, y mediante disposición 4/2025 de la Subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético, se aprobaron los nuevos lineamientos y metodología para la incorporación al registro de beneficiarios CLUBES DE BARRIOS- RES SE 992/21
Según lo establecido en la nueva normativa, las instituciones deben: 
1)    Inscribirse nuevos postulantes y los que ya cuentan con el beneficio y/o se inscribieron con anterioridad a la normativa, deberán reinscribirse.
2)    El trámite de inscripción se debe realizar en TAD https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio.
3)    Se otorgará un plazo de 90 días para solicitar revalidación y permanencia en el beneficio, la cual tendrá vigencia desde el 10/09/2025.
4)    La aceptación o rechazo de la solicitud será comunicada al solicitante por correo electrónico; las solicitudes aprobadas serán comunicadas a la prestadora  para que proceda a la aplicación de la tarifa diferenciada.

