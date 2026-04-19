El Teatro del Sur, uno de los pilares de la cultura en la zona sur de la ciudad, cuenta ahora con un avanzado sistema de climatización integral. Los trabajos representan una mejora en la infraestructura de este espacio municipal, que desde su creación hace más de dos décadas no contaba con un equipamiento de estas características.

La intervención, ejecutada durante tres meses por la Dirección de Obras del municipio, consistió en una obra de ingeniería eléctrica que incluyó el soterramiento del cableado desde calle 1° de Mayo hasta el edificio. Estas tareas resultaron fundamentales para proveer la potencia técnica necesaria y asegurar el correcto funcionamiento del nuevo sistema sin afectar las instalaciones existentes.

La mejora consistió en la instalación de cinco equipos de aire acondicionado de tipo industrial (frío-calor), cada uno con una capacidad de 18 mil frigorías. Este equipamiento fue seleccionado específicamente para cubrir grandes superficies, permitiendo que tanto el público como los artistas, elencos y equipos técnicos desarrollen sus funciones en condiciones de confort térmico adecuado, independientemente de la estación del año.

Cabe recordar que, el Teatro del Sur, que celebró su 22° aniversario en diciembre pasado, cumple un rol fundamental como sede de los cuerpos estables municipales, proyectos independientes y diversas propuestas académicas. Con esta inversión, el municipio no sólo jerarquiza el edificio, sino que también potencia su capacidad para albergar eventos de mayor envergadura, fortaleciendo el acceso a la cultura en ámbitos próximos y cotidianos para los vecinos.

Esta obra resalta la importancia que representa para el municipio, a cargo del intendente Gustavo Saadi, la puesta en valor de sus espacios públicos y el acompañamiento permanente a los trabajadores y trabajadoras de la cultura local, brindando un entorno moderno y funcional para la expresión artística en la ciudad.