El evento, impulsado por la Vicegobernación que conduce Rubén Dusso, transformó el paseo central de la Plaza 25 de Mayo en el epicentro de la cultura joven catamarqueña. Ante una plaza totalmente colmada por familias y jóvenes, la competencia 1vs1 ofreció batallas de altísima intensidad que mantuvieron al público expectante hasta el último minuto.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Coordinación y Técnica del Senado, Julio Macedo; el director de Juventud, Mariano Salas; y el director de Desarrollo Social y Deporte, Daniel Toledo.

«Estamos felices de que esta liga crezca día a día, dándole impulso a nuestro talento local y llegando incluso a tener competidores de otras provincias que contribuyen a subir aún más el nivel creativo de todos. Ver este marco de público nos confirma la importancia de seguir abriendo espacios donde nuestra juventud sea la protagonista. Actividades como el freestyle son definitivamente una herramienta de expresión, inclusión y contención en Catamarca», destacó Julio Macedo.

Duelos de titanes

Tras superar rondas eliminatorias muy reñidas, las semifinales enfrentaron a Red Killa vs. Linger y a Play vs. Shock.

Uno de los grandes momentos de la jornada fue el duelo que se vivió entre entre Red Killa y Play, resultando este último como el gran ganador de la fecha, y sumando puntos vitales para la tabla de posiciones general.

Cultura en movimiento

Además de la competencia central, la jornada cumplió con la variada grilla artística anunciada. Los asistentes disfrutaron del despliegue de breakdance de The Factos Crew, las presentaciones en vivo de La Moro y Miguel Arévalo, y un cierre a puro ritmo con la Batucada Nova Onda, que coronó una jornada de convivencia y expresión artística.

Con este segundo encuentro, la Liga Freestyle se consolida como un espacio de peso para la cultura urbana, preparándose ya para lo que será la próxima fecha en un nuevo punto de la ciudad.