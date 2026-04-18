En lo deportivo, Juventud tuvo una jornada pareja: la 5ª división cayó por 1 a 0, mientras que la 6ª y la 4ª igualaron sin goles en partidos muy disputados.

Más allá de los resultados, la apuesta fuerte estuvo en la difusión del fútbol formativo. Desde Catamarca Despierta se llevó adelante una cobertura integral, acercando cada partido a la gente y dándole visibilidad a los jóvenes talentos locales.

También se destacó el compromiso de la dirigencia de Juventud, con su presidente impulsando y acompañando el desarrollo de las inferiores, entendiendo que el crecimiento del club se construye desde la base.

Una jornada que no solo marcó el inicio de la competencia, sino también el valor de apostar por el futuro del fútbol catamarqueño.