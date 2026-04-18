En el marco de su agenda en el departamento Tinogasta, el gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Raúl Usqueda y la senadora Pamela López, visitó la localidad de Las Papas, una pequeña comunidad del norte de Fiambalá.

A lo largo de la jornada, las autoridades avanzaron en una agenda centrada en el desarrollo turístico y la mejora de servicios. En ese sentido, se destacó el impulso que dará el camino de Chuquisaca-Campo de Piedra Pómez, una obra que facilitará el acceso a las termas de Los Baños y Los Hornos, ubicadas en la jurisdicción de Las Papas. La idea es que, una vez finalizado el trazado Chuquisaca-Campo de Piedra Pómez, realizar un trazado para conectar desde aquí directamente a las termas mencionadas.

Además, en la ocasión, se inauguraron trabajos de mejora en el sistema energético local, que permitirán a las familias contar con un servicio más eficiente. Las obras incluyeron el recambio de baterías e inversores para optimizar el funcionamiento de los paneles solares que abastecen de energía al poblado.

En paralelo, se anunció que en el corto plazo comenzarán las tareas de refacción de la posta sanitaria, así como también la reactivación de la obra de la hostería, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y acompañar el crecimiento turístico de la zona.