Raúl Barot asume su segundo mandato al frente del Municipio de Los Altos, dando paso a una nueva etapa institucional marcada por la continuidad del proyecto de gestión y la incorporación de nuevos lineamientos de trabajo. Durante el acto de asunción, el intendente adelantó que en los próximos días presentará oficialmente a su renovado equipo de funcionarios.
El mandatario indicó que este nuevo período de gobierno buscará profundizar las políticas públicas impulsadas en los últimos años, haciendo hincapié en el fortalecimiento de los servicios, el desarrollo de infraestructura y el acompañamiento permanente a las instituciones y a la comunidad.
“Comenzamos este segundo mandato con la convicción de seguir transformando Los Altos. Estamos coordinando la fecha de asunción ocasión donde se presentara el equipo que me acompañara en esta nueva etapa, un equipo preparado para afrontar los desafíos que vienen y continuar trabajando por el crecimiento de nuestra jurisdicción”, expresó Barot.