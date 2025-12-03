Cuarto día de las fiestas de la Pura y Limpia Concepción del Valle

“La educación cristiana es un compromiso con la verdad, la belleza y la bondad que busca la realización plena del hombre a la luz del llamado divino”, dijo el Obispo.

Durante la noche del martes 2 de diciembre, cuarto día de la novena en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, rindieron su homenaje las autoridades y empleados del Ministerio de Educación; Educación estatal Municipal, Privada, Social y Cooperativa; docentes en actividad, docentes jubilados, Docentes Jubilados Autoconvocados, gremios docentes, Vicaría Episcopal para la Educación y Pastoral de la Educación.

La Santa Misa fue presidida por el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, y concelebrada por el Vicario de Educación, Pbro. Lucas Segura; el Canciller y Secretario General de la Curia Diocesana, Pbro. Diego Manzaraz; el capellán del Santuario Catedral, Pbro. Ramón Carabajal; y los Pbros. Eduardo Navarro y Martín Brizuela.

Participaron autoridades del ministerio de Educación, entre ellas la Secretaria de Articulación, Dra. Milena Chasampi; el Secretario de Innovación Educativa, Dr. César Gareto; la Directora de Nivel Secundario, Prof. Silvina Perea, y el Director de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa, Prof. Pablo Figueroa, y demás alumbrantes

En el inicio de la ceremonia litúrgica, el padre Manzaraz dio a conocer la designación de los apoderados legales de las instituciones educativas que dependen del Obispado de Catamarca, mediante los respectivos decretos episcopales. Se trata del Mgter. César Rubén Lobo, apoderado legal del Instituto Superior Fray Mamerto Esquiú y del Instituto Superior San Pío X; la Prof. Mónica del Valle Nieva, en el Colegio Nuestra Señora del Valle; la Lic. María José Velázquez, en el Colegio Virgen Niña; el Lic. Jorge Rolando Leguizamón, en el Colegio Juan Pablo II; el Prof. Fabián Herrera, en el Colegio Clorinda Orellana Herrera, con sede en Chumbicha, departamento Capayán; la Prof. Blanca Monllau, en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, con sede en San Isidro, departamento Valle Viejo; y la Prof. Gladys del Valle Peralta, en el Colegio Sor Pierina, con sede en la Ciudad de Tinogasta.

Asimismo, el Obispo agradeció “la ingente labor realizada por la Mgter. Ana María Brunás mediante el fiel desempeño del oficio de apoderada legal de los Institutos Superiores Fray Mamerto Esquiú y San Pío X, y la bendice en la nueva etapa que emprende en su vida”.

“Formación integral de la persona”

Luego de la proclamación de la Palabra de Dios, Mons. Urbanč dio la bienvenida a los alumbrantes y afirmó que “la educación se centra en la ‘formación integral de la persona’ para que desarrolle la mente, el espíritu, la voluntad y la libertad de acuerdo con la visión revelada del hombre y el mundo”.

En este sentido, señaló que “para nosotros, como cristianos, existen principios clave a la hora de educar que están delineados en la declaración del Concilio Vaticano II, ‘Gravissimum Educationis’ y las enseñanzas de los Papas”, enumerando lo siguiente: “• Formación Integral: La educación es el proceso ofrecido al educando para ‘hacer salir’ (del latín e-ducere) todas las potencialidades y riquezas que tiene en su alma. Su objetivo final es que la persona alcance su plenitud, llegando a ser lo que Dios quiere de ella, desarrollando todas sus aptitudes naturales y espirituales, contando siempre con la ayuda de la Gracia divina. • La Persona como Centro: Se pone a la persona en el centro del esfuerzo educativo, abordándola en su totalidad, con sus dimensiones físicas, intelectuales, morales, sociales y religiosas. • La Responsabilidad Primaria de los Padres: La Iglesia enseña que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, y la familia es la ‘Iglesia doméstica’ y el ámbito natural de la educación. Las instituciones educativas asisten subsidiariamente a las familias. • Evangelizar Educando y Educar Evangelizando: Este concepto, especialmente enfatizado por el Papa Francisco, subraya que la tarea educativa y la evangelización están profundamente entrelazadas. En la escuela cristiana, la enseñanza de todas las materias está iluminada por la fe y propicia el encuentro personal con Cristo. • Educación como Misión y Ministerio: Para los docentes y educadores cristianos, la labor no es meramente un trabajo, sino una vocación y un servicio que requiere una preparación diligente, amor y espíritu constante de renovación”.

Los desafíos planteados por el Papa Francisco

Continuando con su predicación, hizo referencia a los desafíos para la actual educación planteados por el Papa Francisco durante su pontificado, “instando a la Iglesia a: • Crear una Alianza Educativa Global para promover un pacto que una a las familias, escuelas, comunidades y la sociedad en general a fin de reconstruir la relación educativa rota. • Ir a las Periferias, ya que la educación no debe ser selectiva ni cómoda, sino que debe dirigirse a los más pobres, marginados y excluidos para combatir la ‘catástrofe educativa’ y la inequidad. • Cultivar la Sabiduría y la Ética, enfatizando la formación de la cabeza, el corazón y las manos (conocimiento, sentimientos y acción) para desarrollar un pensamiento crítico, un sentido de la justicia y una conciencia ética. • Diálogo y Ecología Integral para educar en el diálogo entre culturas, religiones y saberes, promoviendo una «espiritualidad ecológica» que enseñe el cuidado de la Creación (la Casa Común)”, apuntó.

“En fin, la educación cristiana es un compromiso con la verdad, la belleza y la bondad que busca la realización plena del hombre a la luz del llamado divino”, manifestó.

Tras reflexionar sobre el Evangelio del día, invitó a que “le pidamos a la Virgen María, Madre y Maestra de los discípulos-misioneros, que la tarea educativa ocupe el lugar que le corresponde en la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Que los padres sean conscientes de su rol de educadores primarios y que los hijos sepan valorar esta noble tarea. A su vez, que las instituciones educativas cooperen seriamente en la formación de seres humanos capaces de elaborar proyectos de vida y jugarse por ellos”.

Del Vicario de Educación

A partir de un texto tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el Vicario de Educación, padre Lucas Segura, llamó a valorar y estimar profundamente a “aquellos que sirven con dedicación en la comunidad de fe. Nuestros colegios son comunidades de fe, o deberían serlo, y los representantes legales trabajan en nombre del Señor y soy testigo de sus desvelos”.

“Para los que asumen y renuevan hoy el servicio, no se olviden que constituyen un pilar estratégico que asegura la continuidad operativa del cumplimiento normativo y, sobre todo, la fidelidad misional a la institución: dar a conocer a Jesucristo”, aseveró, agregando que “de la complejidad del servicio no dejemos de pasar a la simplicidad de la contemplación de Jesucristo, aquí está la clave más importante del servicio”.

También tuvo unas palabras “para quien se va, Ana María Brunás, gracias por su vida entregada a la educación como docente en universidades, funcionaria, investigadora, evaluadora, representante legal, miembro del equipo de conducción de la Vicaría de Educación. En nombre personal y de la diócesis, muchas gracias por su generosidad, vitalidad y su testimonio de devoción a Nuestra Madre del Valle y al Beato Mamerto Esquiú. Que el Señor la bendiga en esta nueva etapa de su vida”.

Luego invitó a los representantes legales para recibir el decreto de designación y hacer junto con el Obispo la consagración a la Virgen del Valle.