Vialidad Provincial informa que se llevan adelante trabajos de reasfaltado en distintos tramos de la Ruta Provincial N° 4, camino a El Rodeo.

Actualmente, las tareas se concentran en el sector La Calera – Las Talas, donde se realizan intervenciones de mejora en la calzada.

Durante el desarrollo de las obras, la circulación se encuentra reducida a media calzada, por lo que se solicita a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal ubicado en la zona.
Vialidad Provincial continúa trabajando de manera permanente para mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en esta importante vía.

INTERIOR PROVINCIAL
Fiambalá – Palo Blanco

Se informa que la Ruta Provincial N° 34 se encuentra intransitable en el tramo Punta del Agua – Mesada de Zárate debido a la crecida del río.
Personal de Vialidad Provincial trabaja en el lugar para restablecer la circulación y habilitar el paso lo antes posible.
Se recomienda evitar la zona y respetar las indicaciones de los equipos que se encuentran operando.

Artículo anteriorAsumen apoderados legales de colegios católicos durante el homenaje del ámbito de la Educación
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor