Vialidad Provincial informa que se llevan adelante trabajos de reasfaltado en distintos tramos de la Ruta Provincial N° 4, camino a El Rodeo.

Actualmente, las tareas se concentran en el sector La Calera – Las Talas, donde se realizan intervenciones de mejora en la calzada.

Durante el desarrollo de las obras, la circulación se encuentra reducida a media calzada, por lo que se solicita a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal ubicado en la zona.

Vialidad Provincial continúa trabajando de manera permanente para mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad en esta importante vía.

INTERIOR PROVINCIAL

Fiambalá – Palo Blanco

Se informa que la Ruta Provincial N° 34 se encuentra intransitable en el tramo Punta del Agua – Mesada de Zárate debido a la crecida del río.

Personal de Vialidad Provincial trabaja en el lugar para restablecer la circulación y habilitar el paso lo antes posible.

Se recomienda evitar la zona y respetar las indicaciones de los equipos que se encuentran operando.