La Feria del Patio Edición Navidad convoca a catamarqueños y turistas en el Predio Ferial Catamarca, del 12 al 14 de diciembre, con más de 180 expositores que ofrecerán sus productos artesanales, y además contará con un escenario en el que se sucederán propuestas artísticas a lo largo de sus tres jornadas, todo con entrada libre y gratuita.

El viernes 12, la Feria tendrá su apertura oficial a las 19 hs y contará con las actuaciones de Llamón, Big Boss Crew, Vane Martínez, Zafiros Crew y el cierre de la banda de reggae-rock belicha Doña Inés.

Durante la primera jornada también se realizará la presentación del teaser de la nueva campaña de promoción turística del destino Catamarca y los municipios de Valle Viejo, El Rodeo, Los Altos y Saujil, realizarán su lanzamiento de temporada de verano.

El sábado 13 el escenario del Patio presentará, desde las 19 hs, a la compañía Music Boulevard, Folk 4, Loy Carrizo y para el cierre, Carafea. Y en materia turística los municipios de Huillapima, Catamarca Capital, Santa María, Fiambalá y Pomán presentarán la oferta turística programada para vivir el verano 2026.

El domingo 14, último día de la Feria del Patio, el escenario recibirá a los municipios de Belén, Paclín y Las Juntas para conocer sus propuestas turísticas de verano y en materia artística se presentará la banda SVN, Ileana Martínez y un cierre a pura fiesta con el destacado artista catamarqueño Valentín Vargas.

Previo al cierre del cantante, habrá un brindis navideño, en el que se compartirá un pan dulce gigante elaborado por los maestros pasteleros de UTHGRA. El momento contará con la interpretación de una selección de villancicos, que presentará el grupo Carnavacopla.

La Feria del Patio Edición Navidad es una propuesta impulsada por el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte como espacio de comercialización para artesanos, diseñadores, manualistas y elaboradores de productos regionales que, además, busca promover la economía local y fortalecer las industrias culturales a partir de la compra de regalos con identidad.