En la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, se llevó a cabo ayer un careo entre

Elías Nievas, imputado por el homicidio de Agustín Rasguido y la menor de edad que

está involucrada en el hecho pero es no punible por tener 15 años al momento de los

hechos.

Arnaldo Castellanos, quien junto a Ana Maza representan como querellantes a la

familia del joven asesinado, indicó, al término de la audiencia, que “es un elemento

probatorio solicitado por el Ministerio Público (el careo). En síntesis, los coautores de

este aberrante hecho se responsabilizaron mutuamente de forma constante. En todos

los puntos contradictorios se responsabilizaron recíprocamente. Consideramos que

esta medida procesal no hace otra cosa que ratificar la coautoría del imputado Nievas

y de la menor y, en lo personal, en una apreciación totalmente objetiva, considero

que como resultado del careo, no han quedado dudas de que quién efectuó los

disparos, que fue el imputado Nievas”, dijo en declaraciones a Catamarca en Cana.

“Nievas responsabilizaba a la menor por haber efectuado los disparos y ésta como lo

hizo en Cámara Gesell, responsabilizó a Nievas”, puntualizó, indicando que como

querella consideran que restan pocas pruebas para agregar y sería inminente la

elevación de la causa a juicio.

Por su parte, Jorge De la Fuente, el abogado defensor de Nievas, manifestó que

“nosotros solicitamos la reconstrucción del hecho, a lo cual no nos hicieron lugar, por

eso planteamos una oposición, que se va a dirimir con el juez de Control de

Garantías. La menor y mi asistido cara a cara pudieron dirimir ciertos puntos

controvertidos que hubo en las declaraciones de ambos. Vamos a seguir insistiendo

con la inocencia de mi defendido”, finalizó.

Cabe recordar que el 25 de diciembre de 2019, Agustín habría sido convocado por la

adolescente, con quien había mantenido una relación sentimental, a encontrarse en

un descampado, pero al llegar al lugar, ésta habría estado acompañada por su actual

pareja, Nievas y fue ultimado por tres disparos efectuados a quemarropa.

Tras esto, Nievas estuvo prófugo por meses en Buenos Aires, hasta que fue

encontrado y la menor de edad permanecía con prisión domiciliaria, aunque no fue

imputada por su corta edad.

Luego, el imputado dijo que el homicidio respondió a una ofrenda que hicieron a San

la Muerte.

Relacionado