A principio de año se había anunciado que el Gobierno Nacional construiría en la

provincia de Catamarca 1.350 viviendas durante los próximos tres años. Para darle

continuidad a este proyecto, es que ayer se firmó un convenio para empezar a

construir las primeras casas dentro del programa “Casa Propia”.

Para ello, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el secretario

de Hábitat de Nación, Santiago Maggiotti, firmaron junto al gobernador del

Catamarca, Raúl Jalil convenios para avanzar en la licitación de 460 nuevas

viviendas que se construirán en Valle Chico, en la Capital catamarqueña.

Este grupo de casas a firmar forman parte de las 1.350 soluciones habitacionales que

Nación y la provincia se comprometieron a ejecutar durante el trienio 2021-2023 en

todo el territorio, en el marco del programa federal.

Este martes y a través de los convenios específicos rubricados, la Secretaría de

Hábitat le otorgó las constancias de No Objeción Técnica y se comprometió a

financiar la construcción de las viviendas comprendidas durante esta primera etapa,

que permitirán la inmediata licitación de 460 unidades en la capital provincial, con una

inversión de Nación de $2.039 millones de pesos.

Jalil, quien estuvo acompañado por otros funcionarios, se mostró muy agradecido por

este encuentro y detalló que “es muy gratificante venir a firmar estos convenios

porque nos permitirán comenzar en los próximos días la construcción de estas

primeras 460 viviendas que generarán un efecto multiplicador en la economía,

gracias al trabajo de los herreros, de los carpinteros, de los obreros, y de toda la

economía en general”.

Por su parte, Ferraresi valoró los compromisos asumidos y resaltó que “vinimos a

poner el acceso a la vivienda como un derecho y a su construcción como parte

indispensable de un proceso productivo para cambiar la historia habitacional a lo

largo y ancho de nuestro país, y será con el trabajo en conjunto con nuestros

gobernadores y gobernadoras que podremos garantizarles a las familias argentinas

esta posibilidad”.

Cabe mencionar que acompañaron a Jalil el secretario de la Casa de Catamarca,

Agustín Lauría; y el director del Banco de la Nación, Francisco Mercado.

Antes de viajar

El pasado lunes, los ministro de Economía, Martín Guzmán y de Educación, Nicolás

Trotta estuvieron en Catamarca, visita a la cual se refirió Jalil previo a viajar a Buenos

Aires. En tal sentido el Gobernador destacó la presencia de los funcionarios

nacionales visitando Antofagasta de la Sierra refleja “la política de Estado”,

agregando que se pudo dialogar sobre energías renovables y el próximo encuentro

que habrá con los gobernadores del Norte Grande.

Sobre la reunión de los gobernadores, Jalil dijo que se están preparando para

recibirlo y que “muy probablemente” llegue el presidente, Alberto Fernández.

Seguidamente, destacó que ya se está trabajando en un plan de inversión

“importante” que incluye obras viales, viviendas, cloacas, escuelas, etc.

Respecto al Servicio Militar Obligatorio, el primer mandatario insistió que debe volver

“como un servicio a la comunidad”, recordando que en su caso particular fue un lugar

de encuentro, agregando que se está hablando con el Ejército Argentino e inclusive

donar 20 hectáreas y acompañar el proceso de inversión.

Relacionado