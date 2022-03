La cantante de pop sueca Lykke Li ha vuelto con su primera canción nueva en dos años. ‘No Hotel’ ha sido coproducida por Li y su colaborador de siempre, Björn Yttling.

El álbum más reciente de Li fue So Sad So Sexy del 2018 y su EP complementario del 2019, Still Sad Still Sexy.

En el 2020, lanzó el single en sueco “Bron”, así como una versión de “I Will Survive” de Gloria Gaynor. El año pasado, también lanzó una edición del décimo aniversario de su segundo álbum, Wounded Rhymes.

El track tiene una duración de casi 2 minutos y medio y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

The post LO NUEVO DE LYKKE LI : ‘NO HOTEL’ first appeared on Metro 95.1.