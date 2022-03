Harry Styles anunció su nuevo álbum: Harry’s House saldrá el 20 de mayo a través de Columbia. Según un comunicado de prensa, la continuación de Fine Line de 2019 abarcará 13 canciones.

El cantante es un gran fan de Joni Mitchell; en 2020, por ejemplo, cubrió “Big Yellow Taxi”. En particular, el clásico de Mitchell de 1975 The Hissing of Summer Lawns incluye la canción “Harry’s House / Centerpiece”. Hoy, la cuenta oficial de Twitter de Mitchell escribió a Styles: “me encanta el título”.

Harry Styles lanzó su autotitulado debut en solitario en 2017, un año después de que One Direction entrara en pausa. El segundo álbum del cantante, Fine Line, incluyó el exitoso sencillo “Watermelon Sugar”, que le valió a Styles el premio Grammy 2021 a la Mejor Interpretación Pop en Solitario. También fue nominado al Mejor Vídeo Musical por “Adore You” y al Mejor Álbum Vocal Pop en los Grammy 2021.

A finales de este año, Harry será cabeza de cartel en el 2022 Coachella Valley Music and Arts Festival. Además, saldrá de gira y dará conciertos en el Reino Unido con el apoyo de Mitski como show soporte.

