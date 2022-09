Música

La estrella del rap de 26 años -cuyo nombre real es Amala Ratna Zandile Dlamini- tiene «muchas ideas» para su próximo cuarto álbum de estudio y reveló que tendrá un «toque de cultura rave».

“Tenemos muchas ideas y hacer que esas ideas sean coherentes es el reto ahora mismo. No puedo decir mucho. Sólo sé que hay muchas cosas en marcha. Me gusta mucho el ambiente rave alemán de los 90 y es muy divertido. Sé que es la tendencia del momento, pero a mí me encantaban esas cosas cuando era niña y ahora que puedo expresarlas (obviamente, entonces no podía hacerme un zumbido en la cabeza, ni llevar un sujetador de piel, ni un piercing en el ombligo), las estoy adoptando. Es una especie de pista para el álbum. La cultura rave, no la house”, dijo.

Por otra parte, la cantante de “Woman” reveló que está construyendo su propio estudio y que, aunque le gusta la idea de trabajar con otros, siempre le ha gustado grabar su música sola.

“Hay estudios a los que voy; mis amigos tienen estudios. Ahora mismo estoy construyendo un estudio en mi casa, y estoy muy emocionada por ello. Pero eso va a llevar un tiempo, así que por ahora, tengo que ir a ciertos lugares. Mi proceso siempre ha sido, no trabajo con la gente. Nunca estoy en el estudio con la gente. Creo que estoy mejorando en estar abierta a esa idea, pero me gusta que me envíen cosas y luego estar en mi propio lugar de tranquilidad y hacerlo por mi cuenta”, dijo a Lo dijo a CRFashion Book.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-