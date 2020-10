Entretenimiento

Stardust es una película que narra la primera gira publicitaria de David Bowie por Estados Unidos. El viaje de 1971 influiría mucho en su álbum Hunky Dory, además de ayudar a dar a luz a su icónico personaje Ziggy Stardust. Después de un clip teaser a principios de este año, hoy se lanzó un avance oficial completo.

En lo visual, somos testigos de que Bowie (interpretado por Johnny Flynn) se transforma lentamente en su alter ego Ziggy Stardust. Guiándolo en este camino está su persona de prensa de Mercury Records, Rob Oberman (Marc Maron), uno de los pocos empleados del sello que realmente cree en su música y su potencial. Angie (Jena Malone), la primera esposa de Bowie, también le ofrece charlas estimulantes.

“Estrella de rock o alguien que se haga pasar por una estrella de rock, ¿cuál es la diferencia?” Bowie les dice a aquellos confundidos por su nueva personalidad. Como demuestran las crecientes multitudes que se ven al final del tráiler, no hay diferencia siempre que la magia inherente de Bowie sea un factor.

Dirigida por el cineasta británico Gabriel Range con un guión de Christopher Bell, Stardust no ha recibido la aprobación de la familia de Bowie y, por lo tanto, no contará con la música original de la leyenda. La película llega a los cines y VOD el 25 de noviembre.

Ha habido muchas noticias de Bowie en los últimos meses, incluido el lanzamiento del álbum en vivo Something in the Air y una nueva mezcla de “The Man Who Sold the World” del productor Tony Visconti. A principios del próximo año, se llevará a cabo una transmisión en vivo de homenaje a Bowie repleta de estrellas en lo que habría sido su 74 cumpleaños; para la cual ya se confirmó la aparición de Trent Reznor, Billy Corgan, Gary Oldman y más.