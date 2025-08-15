A pocos días para la presentación de listas de candidatos de cara a octubre, el diputado opositor y presidente de La Libertad Avanza (LLA) local, Federico Lencina, indicó que en el partido que representa el presidente Javier Milei y que armó su hermana Karina no “está en carpeta” que el radical con peluca Francisco Monti se lleve la postulación en primer término para renovar mandato en la banca en Diputados de la Nación. Evitando descartar esa posibilidad, Lencina deslizó: “La persona principal que propone el partido es de nuestro espacio”.

LLA viene “bastante bien, bastante avanzado”, en el armado de las listas en Catamarca con la participación del PRO, donde se sumó “el diputado nacional Francisco Monti y el equipo general del diputado provincial Tiago Puente”. “Tuvimos reuniones para ir viendo la gente que empieza a trabajar en equipo y demás, para ir definiéndose las candidaturas a concejales, a intendentes en las dos localidades donde se elige senadores provinciales y las diputaciones provinciales”, contó.