El sábado 6 de septiembre se llevará a cabo la 23ª edición de la Feria Provincial de Intercambio de Semillas Nativas y Criollas, en la Escuela Secundaria N° 68 de Medanitos, Tinogasta.

Organizado por la Asociación Campesinos del Abaucán (ACAMPA) y Bienaventurados los Pobres (Be.Pe.), como desde hace 23 años se prepara un encuentro entre feriantes y productores agroecológicos/as de la región y de diferentes provincias del país que estará abierto desde las 8 hasta las 17 hs.

Así como en cada oportunidad, los/as diferentes feriantes llevarán sus productos: alimentos, plantas, artesanías, semillas, etc. para ofrecer a lo largo de todo el día. El evento tiene previsto, durante las primeras horas de la mañana, el tradicional trueque que tiene por objetivo principal conservar y multiplicar las semillas.  Una vez finalizado este intercambio, se iniciarán las ventas. También habrá una cantina con comidas y bebidas para disfrutar en el lugar.

Este encuentro tiene la mística y la magia del trabajo colectivo creyendo, apostando y confiando en un sueño como la semilla que germina cada año y que sostiene el fuego vivo de la memoria de las comunidades campesinas.

