Hace Instantes fue confirmado por el propio intendente, Raúl Barot que ira por la re elección de la intendencia de LOS ALTOS.

El intendente CPN Raul Barot anunció oficialmente que se presentará como candidato a la reelección en las próximas elecciones, representando al espacio político «Fuerza Patria». Barot transita su primera gestión al frente del municipio, marcada por un notable crecimiento en diversos ámbitos dentro de su jurisdicción.

“Ya hicimos mucho, pero aún queda mucho por hacer para seguir creciendo en cada pueblo. Junto a nuestros vecinos vamos a continuar construyendo un futuro mejor. Por eso, no tengo dudas de que me van a seguir acompañando como hasta ahora, a pesar de la situación actual del país y de quienes intentan poner obstáculos en el camino”, expresó Barot.

La decisión de Barot refuerza su compromiso con el desarrollo local y la continuidad de los proyectos que han transformado la región durante su gestión.

Las declaraciones fueron en un programa radial de la mañana.

Noticia en Desarrollo