Música

En medio de todas las conversaciones que hay sobre la posible reunión de Oasis, el menor de los Gallagher se concentra en su nuevo material.



Liam afirmó recientemente que una reunión con su antigua banda Oasis -que se separó en 2009 debido a las tensiones entre el cantante y su hermano guitarrista, Noel Gallagher- estaba “sucediendo”, aunque eso podría tardar algún tiempo, ya que la estrella de 50 años se está preparando para empezar a trabajar en un nuevo LP solista con sus frecuentes colaboradores Greg Kurstin y Andrew Wyatt.

Una fuente dijo a la columna Bizarre del diario The Sun on Sunday que “a pesar de que Liam está en mejores términos con Noel, todavía está centrado en su material nuevo solista y tiene que trabajar en este disco antes de que pueda pensar en una reunión de Oasis. Esta con un gran estado de ánimo y los jugos creativos están fluyendo. No puede esperar a volver al estudio de nuevo”.

Por su parte, Noel en declaraciones a BBC Radio Manchester dijo: “Nunca hay que decir nunca, pero tendría que darse una serie de circunstancias extraordinarias. Eso no quiere decir que esas circunstancias nunca se den”.