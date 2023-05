Música

Calvin admitió que no están seguros de que el material salga algún día a la luz ya que su compatriota escocés perdió las grabaciones de la sesión que realizaron juntos.

El DJ declaró al diario Sunday Mirror: “Hicimos una melodía juntos hace dos años y después le pasó algo. La puso en su notebook y luego la perdió o algo así”.

Añadió: “Es un gran chico y aunque no somos grandes amigos ni nada de eso, siempre es agradable ver que a un chico escocés le vaya bien”.

El trabajo de Lewis con Calvin no es su única colaboración que los fans quizá nunca lleguen a escuchar. Niall Horan también admitió recientemente que él y Lewis habían grabado algunas canciones juntos, pero no cree que sean “lo suficientemente buenas” como para publicarlas.

Se lo contó a la columna Wired del diario Daily Star: “Hubo una noche que fuimos al estudio y escribimos un par de canciones.

“Está claro que no eran lo suficientemente buenas porque ya las habrían escuchado. Una de ellas era decente, para ser justos. Pero sólo se puede hacer una colaboración y hasta que no nos guste a los dos y pasemos más tiempo en el estudio, no tiene mucho sentido publicarla”.