Música

Si hay una forma ingeniosa de que una banda juegue con sus fans y la prensa, anunciando de manera misteriosa pero a la vez entretenida sus próximas presentaciones ; eso lo hace muy bien James Murphy y compañía.

LCD Soundsystem parece estar bromeando con algo después de que los logotipos del sello discográfico de la banda, DFA Records, fueran vistos en Londres junto con lemas que decían “You are here”.

El logotipo del rayo pertenece a DFA, la discográfica cofundada por el líder de LCD Soundsystem, James Murphy, fue la misma imagen (y la frase que la acompaña) que se utilizó para dar pistas sobre los conciertos de la banda en Brooklyn Steel, en Nueva York, el año pasado. La noticia de la residencia en Brooklyn llegó sólo unos meses después de que Murphy dijera que LCD estaban “en una pausa completa”.

Aunque no está confirmado, parece que la banda podría anunciar una residencia similar en la capital inglesa.

“You are here” es un guiño a la letra del single de debut de la banda en 2002, ‘Losing My Edge’, que se incluyó en la versión en CD de su álbum debut publicado en 2005. La letra de la canción incluye: “Estuve allí en 1968/ Estuve allí en el primer show de Can en Colonia”.

Las fotos que muestran los aparentes teasers fueron tomadas en la zona de Shoreditch de Londres, así como cerca de la Tate Modern en Bankside.

La banda ha anunciado recientemente una serie de conciertos en Filadelfia y Boston que comenzarán el próximo mes.

Ofrecerán cuatro conciertos en el Franklin Music Hall de Filadelfia del 28 al 31 de marzo, seguidos de otros cuatro en la nueva sala de Boston Roadrunner del 3 al 5 de abril. Los dos conjuntos de espectáculos marcarán las primeras fechas en vivo de la banda en 2022.

Melisa Erizaga