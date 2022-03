Música

Belle And Sebastian ha anunciado su décimo álbum de estudio ‘A Bit Of Previous’, y ha compartido un vídeo poco convencional para el primer single ‘Unnecessary Drama’. El líder Stuart Murdoch habló sobre el primer álbum de estudio de la banda, que saldrá el 7 de Mayo, la guerra en Ucrania y más.

El primer álbum completo de los veteranos del indie escocés en siete años -sin incluir el álbum de la banda sonora de 2019 para la película Days Of The Bagnold Summer- se grabó en Glasgow, después de que los planes para las sesiones en Los Ángeles se vieran frustrados por la pandemia. Es la primera vez que la banda graba en su ciudad natal desde ‘Fold Your Hands Child, You Walk Like A Peasant’ de 2000.

Tras convertir su sala de ensayo en un estudio a prueba de COVID, Murdoch declaró que la falta de presión de tiempo benefició el proceso de grabación. “El año transcurrido entre que empezamos a grabar con fuerza el pasado febrero y este momento, casi se convirtió en un año sagrado”, dijo. “Pudimos hacer lo que nos gustaba con una concentración que quizá nunca habíamos tenido antes. “También empiezas a ver la ciudad de otra manera. Incluso, por ejemplo, alrededor de nuestro espacio en los últimos dos años. Llevamos 15 años allí, pero sólo en los últimos dos años ha crecido una pequeña comunidad alrededor del estudio, con talleres y artistas, y una pequeña cervecería en la esquina. También hay una taquería decente que acaba de abrir, así que todo se sentía muy acogedor. Parecía que todo estaba preparado para nosotros”.

El animado single principal del disco, “Unnecessary Drama“, viene acompañado de imágenes que muestran a la banda resolviendo sus tensiones con la ayuda de un terapeuta, y algunos ejercicios de construcción de equipo. “La discográfica dijo: ‘Por el amor de Dios, veamos a la banda por una vez’”, bromeó Murdoch sobre el vídeo. “Hay un famoso documental de Metallica [Some Kind Of Monster, de 2004] en el que todos van a ver a un psiquiatra y es muy divertido. Alguien sugirió esos ejercicios de formación de equipos. A mí me pareció divertido. La banda se lleva muy bien, por lo general”.

Las restricciones forzadas de las normas de distanciamiento social también hicieron que Belle And Sebastian mezclara su proceso creativo. “Algunas personas no podían entrar en el estudio tanto como yo y Chris [Geddes, teclas] y Sarah [Martin, violín y voz], pero todos los aspectos eran positivos. Incluso el hecho de que empezáramos de diferentes maneras, construyendo una canción con sólo una o dos personas en el estudio. El hecho de que sólo entrara un número limitado de personas dejaba espacio en mi mente para probar cosas”.

“Varias de las 12 canciones del álbum se escribieron esporádicamente en el estudio, incluida la nostálgica “Young And Stupid”. Cuando sugerí por primera vez el orden de los temas, Stevie [Jackson, guitarrista] dijo: “¿En serio?” Pero creo que esa canción marca el tono del álbum, no tanto en el sentido lírico”, dijo Murdoch. “Me encanta cómo suena. Uno de mis álbumes favoritos es ‘Tallulah’ de The Go-Betweens y empieza de forma similar”.

El título del álbum es también el nombre de un tema extra que no se incluye en el disco, pero que se incluirá en una edición limitada en vinilo de 7″ que se vende con las ediciones en LP del álbum. Viene de una frase que el padre del bajista de la banda, Bobby Kildea, utilizó para referirse a una de las relaciones pasadas de su hijo. Sin embargo, Murdoch subrayó que la banda no fue más nostálgica de lo habitual durante las sesiones. “Estés donde estés en el mundo, cuando entras en esa cabina de voz, que para mí es un espacio muy agradable como un útero, te vuelves nostálgico de lugares, personas, tiempos y acontecimientos que nunca pudieron ocurrir”.

Sin embargo, algunos de esos temas también han adquirido un significado especial a la luz de la guerra en curso en Ucrania, reveló Murdoch.

“Tenemos un tema en el álbum llamado ‘If They’re Shooting At You’, y en cierto sentido tiene un tema más amplio de ‘¿Qué haces cuando el poder hace el derecho?”

El cantante añadió: “Esta mañana he tuiteado sobre el sentimiento de belleza. En general, me he despertado pensando en esta música

En general me desperté pensando en esta música, pensando en este amigo, en un buen sentimiento, y luego en lo que está pasando con Rusia”.

“La gente que está llevando a cabo esta guerra es todo lo contrario. No conocen la belleza. Estoy 100% seguro de que la belleza siempre sale a flote al final. Es inmortal, durará siempre. Quizá nuestro arte no dure para siempre, pero el arte sí dura para siempre”.

María Eugenia Gill